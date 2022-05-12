Активисты преградили путь к монументу советским воинам в Варшаве

Польские активисты в четверг, 12 мая, преградили путь к монументу советским воинам молодому человеку, который пришел туда, чтобы возложить цветы.

Несмотря на протестующих, мужчина возложил цветы. В это время активисты лежали на земле в залитых красной краской белых простынях и выкрикивали слово «фашисты».

9 мая на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, они выкрикивали оскорбительные лозунги, после чего облили россиян жидкостью красного цвета.

Завязалось несколько потасовок. Отмечается, что дипломаты смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.

Москва выразила решительный протест польским властям после инцидента.

Как заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина, МИД Польши «осознает серьезность ситуации» в связи с нападением на Андреева.