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Эксперт назвал риски для российской промышленности после ухода Siemens

Эксперт Бурмистров указал, что российскому бизнесу будет сложно найти альтернативу автоматизированным системам Siemens
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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Российскому бизнесу сложнее всего будет найти альтернативу автоматизированным системам Siemens после ухода немецкого концерна из России. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров в четверг, 12 мая.

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Ранее в этот же день Siemens объявила об уходе из России. Компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию.

«Самая болезненная точка в решении Siemens заключается даже не в приостановке поставок, обслуживании газовых турбин, «Сапсанов», другой крупной техники, сколько в промышленных системах автоматизации. Siemens был одним из лидеров российского рынка в сфере систем автоматизации. В нефтегазовой отрасли, электроэнергетике огромное количество компаний работало с Siemens, с их датчиками. Отсутствие этих систем отбросит наши компании назад с точки зрения эффективности», — считает Бурмистров.

Сложности могут возникнуть и у РЖД — в обслуживании поездов «Сапсан», которые Siemens импортировал из-за рубежа. Как предположил эксперт, компания может перевести на свою «дочку» основной штат людей, занимающихся их обслуживанием. По «Сапсанам» сформирован также запас комплектующих, часть комплектующих можно будет импортировать по параллельному импорту, поэтому в части поставок запчастей ситуация менее острая, сказал он.

Неясной остается и судьба совместного предприятия Siemens и российской «Синары» – «Уральские локомотивы», которое выпускает электровозы и электрички «Ласточка». Как отметил Бурмистров, локализация производства «Ласточки» в России выше, чем «Сапсанов».

Компания «Сименс мобильность» растрогает сервисные договоры с РЖД с 13 мая и выходит из совместных предприятий. Такие контракты, в числе прочего, включали обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».

Как сообщили «Известиям» в РЖД, техническое обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» продолжится в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с «Известиями» напомнила, что РЖД ранее уже сообщала, что Siemens приостановила контракт на поставку в Россию поездов «Сапсан». Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых «Сапсанов» на общую сумму €1,1 млрд.

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