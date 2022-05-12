Эксперт назвал риски для российской промышленности после ухода Siemens
Российскому бизнесу сложнее всего будет найти альтернативу автоматизированным системам Siemens после ухода немецкого концерна из России. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров в четверг, 12 мая.
Ранее в этот же день Siemens объявила об уходе из России. Компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию.
«Самая болезненная точка в решении Siemens заключается даже не в приостановке поставок, обслуживании газовых турбин, «Сапсанов», другой крупной техники, сколько в промышленных системах автоматизации. Siemens был одним из лидеров российского рынка в сфере систем автоматизации. В нефтегазовой отрасли, электроэнергетике огромное количество компаний работало с Siemens, с их датчиками. Отсутствие этих систем отбросит наши компании назад с точки зрения эффективности», — считает Бурмистров.
Сложности могут возникнуть и у РЖД — в обслуживании поездов «Сапсан», которые Siemens импортировал из-за рубежа. Как предположил эксперт, компания может перевести на свою «дочку» основной штат людей, занимающихся их обслуживанием. По «Сапсанам» сформирован также запас комплектующих, часть комплектующих можно будет импортировать по параллельному импорту, поэтому в части поставок запчастей ситуация менее острая, сказал он.
Неясной остается и судьба совместного предприятия Siemens и российской «Синары» – «Уральские локомотивы», которое выпускает электровозы и электрички «Ласточка». Как отметил Бурмистров, локализация производства «Ласточки» в России выше, чем «Сапсанов».
Компания «Сименс мобильность» растрогает сервисные договоры с РЖД с 13 мая и выходит из совместных предприятий. Такие контракты, в числе прочего, включали обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».
Как сообщили «Известиям» в РЖД, техническое обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» продолжится в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга.
Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с «Известиями» напомнила, что РЖД ранее уже сообщала, что Siemens приостановила контракт на поставку в Россию поездов «Сапсан». Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых «Сапсанов» на общую сумму €1,1 млрд.