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РФ запросила заседание СБ ООН по военно-биологической работе США на Украине

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Российская Федерация запросила заседание Совета Безопасности ООН по военно-биологической работе США на Украине. Об этом 12 мая сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Безрассудный способ»: в Минобороны заявили о создании биологического оружия на Украине
Военно-биологическая деятельность могла финансироваться Пентагоном

«Мы потребовали проведения открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства о военно-биологических программах, проводимых в биолабораториях США на Украине», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

По его словам, заседание назначено на 10:00 (17:00 мск) 13 мая.

7 марта Минобороны России рассказало о формировании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Заказчиком работ, по данным ведомства, является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.

На следующий день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть некие «биологические исследовательские объекты». Она выразила озабоченность тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль.

10 марта в Минобороны РФ заявили, что целью финансируемых США биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов с помощью птиц, мигрирующих между Россией и Украиной. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что найденные материалы подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

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