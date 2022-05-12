Кадыров назвал нападение на посла РФ в Варшаве нарушением всех норм

Нападение на посла России в Польше Андрея Сергеева стало нарушением всех норм. Об этом 12 мая заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он также обратился к руководству Польши с вопросом, где поступают таким образом с послами.

«Это что такое? Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры?» — задался он вопросом в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По мнению политика, если подобное произошло бы в Чечне, то весь мир начал бы обсуждать инцидент и вводить санкции.

«Как так можно? Это нарушение всех норм, по-моему», — заключил он.

9 мая в Варшаве посла России Сергея Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали у мемориального кладбища воинов СССР поляки и украинцы. Они преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили дипломата жидкостью красного цвета. Рядом завязалось несколько потасовок. Полиция в это время бездействовала.

Дипломаты смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.

Посол позднее сообщил, что не пострадал. Он заявил, что местные власти дискредитировали себя свей реакцией на происходящее, и предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами.

Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.