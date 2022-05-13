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Спрос на специалистов со знанием китайского языка в России вырос в два раза

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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На рынке труда в России четыре месяца подряд, с марта по апрель 2022 года, наблюдается рост спроса на специалистов, владеющих китайским языком. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой платформы hh.ru и мультисервисного оператора логистических услуг компании ПЭК.

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Только за апрель число вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. Логистика вошла в топ отраслей, которые испытывают потребности в сотрудниках, владеющих китайским языком. Отмечается, что востребованность будет расти и дальше по мере переориентации бизнеса в сторону Азии, которая происходит в условиях действующих санкций и в результате приостановки сотрудничества с западными партнерами.

Доля вакансий с данным требованием показала прирост в 58% год к году. Показатель рос двузначными темпами каждый месяц, причем в апреле — наиболее динамично, тогда как в январе — на 42% год к году, в феврале — на 54%, в марте — на 54% и в апреле — на 80%.

Активнее других размещали запросы на поиск кандидатов с этим иностранным языком компании энергетической отрасли — в январе–апреле — +300% год к году, компании, занимающиеся управлением активами, — +212%, СМИ, рекламные, маркетинговые и PR-агентства — +183%, государственные организации — +167%, предприятия из отрасли тяжелого машиностроения — +118%, производители продуктов питания — +112%, производители и продавцы бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники — +97%, сельскохозяйственные предприятия — +95%, производители промышленного оборудования, станков и комплектующих — +97%, образовательные учреждения — +67%, логистические компании — +56% и автопредприятия — +54%.

Самыми высокими темпами в январе–апреле рос спрос на специалистов в области сельского хозяйства — +217% год к году, логистики — +193%, продаж — +156% и администрирования — +93%, на стажеров и начинающих карьеру молодых специалистов — +76%, на специалистов в области закупок — +73%, управления персоналом — +59%, на журналистов и специалистов по рекламе и связям с общественностью — +58%, а также на юристов — +53% и бухгалтеров — +37%, на топ-менеджеров — +19%, специалистов в области строительства и недвижимости — +17% и IT-специалистов — +15%.

Наибольшее число вакансий для специалистов со знанием китайского языка в январе–апреле предлагали логистические предприятия, розничные ритейлеры, IT-компании, производители и продавцы бытовой техники и электроники, производители и продавцы непродовольственных товаров народного потребления и поставщики услуг для бизнеса.

Самыми востребованными, по данным аналитиков hh.ru, остаются переводчики, менеджеры по продажам/работе с клиентами, менеджеры по закупкам и руководители проектов.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на совещании по экономическим вопросам, что в России сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. По его словам, правительство разработало дополнительные программы опережающего обучения сотрудников, попавших под риск увольнения. Министр рассказал также о возможности направления таких работников на временные заработки, переобучение или повышение квалификации. Регионам дополнительно выделено на эти цели 39 млрд рублей.

6 мая в сервисе «Работа.ру» рассказали, что с наступлением тепла на рынке труда появились вакансии, доступные соискателям только определенный период в году. Так, рекрутеры ищут специалистов сельского хозяйства, овощеводов на работу в теплицах, работников детских лагерей, инструкторов со спортивной подготовкой, операторов аттракционов для посетителей.

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