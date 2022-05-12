Над Херсоном сработала система ПВО

В Херсоне сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 12 мая сообщил военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

По данным «РИА Новости», на северной окраине города были сбиты две ракеты с кассетной боевой частью.

9 мая ВСУ выпустили по Херсону ракеты системы «Ураган». Всего было запущено восемь ракет по центру города, где проходило шествие «Бессмертного полка». В частности, пять целей были сбиты ориентировочно в районе Чернобаевки, остальные также были поражены.

За два дня до этого Минобороны РФ сообщило, что украинские военные нанесли ракетный удар по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области. Был разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда.

Вечером 27 апреля украинские Вооруженные силы провели массированный ракетный обстрел баллистическими ракетами и реактивными снарядами жилых кварталов города Херсона. Атаку удалось отразить. Удар наносился по жилым кварталам города. В СК России отметили добавили, что одной из целей украинских военных являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил РФ.

С 15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 11 мая замглавы военно-гражданской администрации региона заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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