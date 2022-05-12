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Обслуживанием поездов «Сапсан» и «Ласточка» займутся РЖД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга «РЖД», сообщили «Известиям» в компании 12 мая.

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До этого обслуживание данных типов поездов занималась компания «Сименс мобильность». Однако 12 мая она объявила о расторжении сервисных договоров на обслуживание техники с РЖД. Решение принято в связи с масштабными антироссийскими санкциями ЕС, а также из-за ответных мер Москвы «и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании «Сименс мобильность».

При этом РЖД ранее уже сообщала, что Siemens приостановила контракт на поставку в Россию поездов «Сапсан». Речь идет о соглашении от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых «Сапсанов» на общую сумму €1,1 млрд.

Siemens объявила об уходе из России 12 мая. Компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию.

С марта около 300 иностранных компаний заявили о приостановке своей работы в РФ на фоне новых санкций Запада против Москвы, последовавших в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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