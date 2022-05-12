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Волонтеры «Том Сойер Феста» восстановят дом начала XX века в Оренбурге

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В Оренбурге отреставрируют дом на улице Орджоникидзе 1917 года постройки. Работы проведут волонтеры в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Здание арендует благотворительный фонд «Сохраняя жизнь».

Кирпичное одноэтажное здание является ценной архитектурной постройкой, но находится в аварийном состоянии. Руководитель фонда и новый координатор движения «Том Сойер Фест» в Оренбурге Анна Межова совместно с волонтерами уже начала восстановительные работы.

Урал56.Ру уточняет, что движение возникло в Самаре в 2015 году. Желающие сохранить историческое архитектурное наследие активисты решили объединиться, чтобы реставрировать старые здания. Оренбург — десятый город, присоединившийся к движению. Первое здание, реконструкцией которого занимались активисты фестиваля, стал дом на улице Маврицкого. Потом они восстановили здание на Ленинской улице.

Ранее в Оренбурге на улице Краснознаменной неизвестные вскрыли законсервированный объект культурного наследия — старую усадьбу. Около полутора лет назад волонтеры «Том Сойер Фест» закрыли проход, чтобы туда никто не смог проникнуть. Теперь дом оказался в широком доступе.

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