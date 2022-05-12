Прямой эфир

В Совфеде отреагировали на заявку Косово на вступление в Совет Европы

Сенатор Цеков: заявкой Косово на вступление в СЕ Запад будет шантажировать Сербию
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявкой частично признанной Республики Косово на вступление в Совет Европы Евросоюз и страны-члены НАТО будут шантажировать Сербию. Об этом в четверг, 12 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Игра с огнем: США планируют заняться урегулированием в Косово
Что ждет регион в случае успеха новой стратегии

«Есть переделенные договоренности о том, что Косово не будет подавать никакие заявки на вступление куда бы то ни было, но они подают. То есть Евросоюз и американцы с НАТО считают, что наступило время, когда можно отклонить все договоренности или отказаться от них и двигаться так, как им хочется. Они будут шантажировать Сербию этим заявлением Косово, к примеру, на предмет принятия антироссийских санкций», — пояснил он.

Сенатор указал на то, что Европа и США — это патологические шантажисты, для которых это норма жизни. Поэтому они и будут шантажировать Сербию через эту заявку Косово, указал Цеков, добавив, что самой частично признанной республике не очень-то и нужно быть в составе Совета Европы.

Ранее в этот день стало известно, что Косово направила заявку в Совет Европы на вступление в организацию. СЕ ее получил и передал в комитет министров 12 мая.

Накануне Сербия созвала Совет безопасности страны в связи с планами региона вступить в СЕ. 11 мая сербский президент Александр Вучич заявил, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюций. Он пообещал, что «всё пройдет не так легко, как они [Косово] себе представляли».

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022