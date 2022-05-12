В Совфеде отреагировали на заявку Косово на вступление в Совет Европы

Заявкой частично признанной Республики Косово на вступление в Совет Европы Евросоюз и страны-члены НАТО будут шантажировать Сербию. Об этом в четверг, 12 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Есть переделенные договоренности о том, что Косово не будет подавать никакие заявки на вступление куда бы то ни было, но они подают. То есть Евросоюз и американцы с НАТО считают, что наступило время, когда можно отклонить все договоренности или отказаться от них и двигаться так, как им хочется. Они будут шантажировать Сербию этим заявлением Косово, к примеру, на предмет принятия антироссийских санкций», — пояснил он.

Сенатор указал на то, что Европа и США — это патологические шантажисты, для которых это норма жизни. Поэтому они и будут шантажировать Сербию через эту заявку Косово, указал Цеков, добавив, что самой частично признанной республике не очень-то и нужно быть в составе Совета Европы.

Ранее в этот день стало известно, что Косово направила заявку в Совет Европы на вступление в организацию. СЕ ее получил и передал в комитет министров 12 мая.

Накануне Сербия созвала Совет безопасности страны в связи с планами региона вступить в СЕ. 11 мая сербский президент Александр Вучич заявил, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюций. Он пообещал, что «всё пройдет не так легко, как они [Косово] себе представляли».

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.