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Корреспондент «Известий» осмотрел отвоеванные у ВСУ позиции в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин 12 мая побывал на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, которые удалось отбить несколько дней назад.

В укрепрайоне есть бункеры — сооружения из толстых стен и железных дверей. Внутри было всё для того, чтобы долго держать оборону: техника, оружие, боеприпасы.

10 мая корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков побывал в селе Крымское в Луганской Народной Республике (ЛНР), в месте, где раньше находились позиции украинских вооруженных формирований. Журналист изучил, как устроены окопы украинских военных. В импровизированных казармах разбросаны вещи — видно, что бойцы ВСУ спешно покидали свои позиции. В помещениях осталось и дорогое вооружение.

8 мая военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал подбитую бронемашину «Варта», оставленную украинскими военными недалеко от Рубежного.

На Украине продолжается спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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