Прямой эфир
Мир
Рада одобрила закон о конфискации имущества поддерживающих спецоперацию
Мир
ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию производства США под Харьковом
Мир
Над Херсоном сработала система ПВО
Мир
РФ запросила заседание СБ ООН по военно-биологической работе США на Украине
Мир
Суд в Гааге отказался изучать дело об убийствах беженцев на границе Белоруссии
Общество
Дачников предупредили о штрафах за «запущенные» участки
Экономика
В ФРГ заявили о неготовности страны к полному эмбарго на газ из России
Мир
Британия открестилась от поставок Киеву способного бить внутрь России оружия
Мир
В Госдепе исключили возможность поставки ядерного оружия Украине
Политика
Матвиенко заявила об определении будущего Херсонской области ее жителями
Мир
Великобритания сообщила о нежелании ввязываться в конфликт с Россией
Сюжет:

Власти Литвы сообщили об отзыве посла из России и закрытии консульства в Санкт-Петербурге

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литовские власти отзывают посла Эйтвидаса Баярунаса из России и закрывают генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства страны.

Сейм себе режиссер: зачем Литва признала РФ «террористическим государством»
И как Москва может отреагировать на эти заявления

Отмечается, что с 1 июня литовский посол в России должен перестать выполнять обязанности. С 7 июня будет ликвидировано генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге.

10 мая сейм Литвы признал РФ государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». В качестве примера была приведена ситуация на Украине. Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Ранее, в начале апреля, сообщалось, что вслед за Литвой о намерении понизить уровень дипотношений с Россией заявила Латвия. До этого власти страны намеревались выслать трех сотрудников российского посольства.

Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указывал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022