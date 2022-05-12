Власти Литвы сообщили об отзыве посла из России и закрытии консульства в Санкт-Петербурге

Литовские власти отзывают посла Эйтвидаса Баярунаса из России и закрывают генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства страны.

Отмечается, что с 1 июня литовский посол в России должен перестать выполнять обязанности. С 7 июня будет ликвидировано генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге.

10 мая сейм Литвы признал РФ государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». В качестве примера была приведена ситуация на Украине. Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Ранее, в начале апреля, сообщалось, что вслед за Литвой о намерении понизить уровень дипотношений с Россией заявила Латвия. До этого власти страны намеревались выслать трех сотрудников российского посольства.

Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указывал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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