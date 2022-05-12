Суд в Гааге отказался изучать дело об убийствах беженцев на границе Белоруссии

Трибунал Гааги не будет рассматривать дело об убитых, по информации солдата Польши, беженцах на границе с Белоруссией. Об этом 12 мая сообщил Центр «Системная правозащита» в Telegram.

«Гаагский трибунал отказал в рассмотрении дела по факту свидетельств польского солдата Эмиля Чечко о массовых убийствах беженцев на польско-белорусской границе», — говорится в публикации.

17 марта сбежавший в Белоруссию солдат был найден мертвым в Минске по месту жительства. В январе Чечко заявил об обращении в Гаагский трибунал, он рассказал, что во время его службы на границе с Белоруссией в июне прошлого года польские силовики могли убить от 200 до 700 мигрантов.

Обращаясь к гражданам Польши, Чечко призвал их тщательно проверять информацию о ситуации на границе с Белоруссией. По его словам, польские СМИ зачастую публикуют лживые сведения. Также мужчина признался, что ему тоже приходилось убивать людей. В Белоруссии на основании показаний Чечко возбуждено уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности.

27 декабря Чечко был объявлен в розыск в Польше. Ему предъявили обвинение в дезертирстве, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Польский военный попросил о политическом убежище в Белоруссии.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября 2021 года. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.