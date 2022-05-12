В Совфеде отреагировали на отзыв Литвой своего посла в России

В нынешней ситуации от отзыва Литвой своего посла в РФ и закрытия консульства в Санкт-Петербурге «ни холодно, ни жарко». Об этом в четверг, 12 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, добавив, что это фактически разрыв отношений.

«Это фактически разрыв отношений. <…> Ну решили они в очередной раз о себе напомнить. В той ситуации, которая сейчас складывается, от этого ни холодно, ни жарко», — подчеркнул он.

Ранее в этот день стало известно, что Литва с 1 июня отзывает посла в России, а с 7 июня закрывает консульство в Санкт-Петербурге.

До этого,10 мая, сейм Литвы признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». В качестве примера была приведена ситуация на Украине. Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

В начале апреля литовское правительство приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией. В частности, из-за событий на Украине было предписано выслать главу посольства РФ в Вильнюсе Алексея Исакова.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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