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Корреспондент «Известий» показал удары по обстреливающим Донецк батареям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин 12 мая показал кадры ударов по батареям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливают Донецк.

По его словам, для атаки позиций противника использовались самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

«Сегодня вот эти «Гвоздики», самоходные установки, будут бить по тем самым батареям, которые обстреливают Донецк», — отметил корреспондент.

10 мая два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Кроме того, в тот же день украинские военные обстреляли жилые дома в Петровском районе Донецка.

9 мая девять мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных формирований Украины. В числе пострадавших: девочка-подросток 2007 года рождения, а также четверо мужчин и четыре женщины.

На Украине продолжается спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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