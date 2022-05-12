Боец ММА Корешков назвал фаворита боя Мейвезер–Мур

Боец смешанных единоборств Андрей Корешков 12 мая заявил, что Флойд Мейвезер победит Дона Мура в поединке в рамках турнира Global Titans на вертолетной площадке небоскреба «Бурдж-эль-Араб Джумейра».

«Флойд — это один из тех спортсменов, которые не забили на свой талант, он начал его развивать. Много случаев, когда боксеры своим талантом пренебрегают, а Флойд свой талант развил», — отметил Корешков.

Он подчеркнул, что Мейвезер уже вошел в историю спорта.

«Он завершил карьеру с чистым нулем, перебил в своем весе всех, кого возможно. Поклонникам бокса будет интересен любой его бой, даже выставочный», — добавил Корешков.

Ранее в этот же день российский самбист Иван Штырков заявил, что бой Мейвезера и Мура — подарок для всех фанатов бокса.

8 мая Мур назвал себя непобедимым. Вместе с тем его соперник указал, что победит сильнейший.

Поединок Мейвезера и Мура будет транслироваться на РЕН ТВ, 14 мая 22:00. В соглавном бою сразятся Андерсон Силва и Бруно Мачадо.

Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.