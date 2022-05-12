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В Твери начал работу первый в регионе «Экопункт» по приему вторсырья

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Первый в Верхневолжье «Экопункт» начал работу в Твери, новый экологический проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) расположен рядом с гипермаркетом «Глобус». Об этом 12 мая сообщают «Тверские ведомости».

Пункт создан в ходе реализации в регионе национального проекта «Экология» и регионального проекта по комплексной системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные инициативы станут важным вкладом в осуществление нацпроекта «Экология».

За каждый сданный килограмм вторсырья жители могут получать деньги. Принимаются пэт-бутылки, пластиковая и алюминиевая тара, макулатура и стекло.

В настоящее время Тверской области действует запрет на ввоз мусора из других регионов.

В ходе национального проекта «Экология» осуществляется региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО». Проект заключается в создании экотехнопарка, комплексов сортировки и мусороперегрузочных станций, развитии системы раздельного сбора мусора, внедрении системы «Кадастр отходов» для контроля за обращением с ТКО.

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