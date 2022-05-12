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Два человека погибли в результате ДТП в Еврейской автономной области

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Мужчина и женщина получили смертельные травмы в результате ДТП на трассе в Еврейской автономной области. Автомобиль съехал в кювет.

Авария произошла днем 12 мая на федеральной автодороге Чита–Хабаровск. Вблизи города Облучье водитель автомобиля Nissan Note не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего иномарка опрокинулась. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Два человека скончались на месте происшествия. Один пострадавший доставлен в больницу.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с грузовиком в Нижегородской области. Водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с машиной ВАЗ-2112. 45-летний мужчина и 47-летняя женщина скончались на месте.

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