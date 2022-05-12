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Северо-Крымский канал позволит ввести в Крыму 20 тыс. га сельхозземель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Дополнительные сельскохозяйственные земли будут введены в эксплуатацию в Республике Крым благодаря запуску Северо-Крымского канала. Об этом 12 мая заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Так что все предпосылки для отличного урожая у нас есть. И это тоже один из результатов специальной военной операции», — цитирует его ИА «Крыминформ».

По словам главы Крыма, республика готова внести лепту в урожай зерновых в России.

«По словам нашего президента [Владимира Путина], сбор зерновых в этом году может оказаться рекордным за всю историю России. Свою лепту в этот рекорд внесет и Крым», — подчеркнул он.

Аксенов напомнил, что в республике посеяно 540 тыс. га озимых культур и 259 тыс. га яровых. Взошли 100% всходов озимых, они в отличном состоянии.

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