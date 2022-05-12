Систему навигации установят в Татышев-парке в Красноярске

Летом 2022 года в Татышев-парке в Красноярске появится система навигации. С помощью карт и информационных табличек гости смогут выбрать маршрут и обойти достопримечательности.

В течение сезона планируется установка 94 элементов системы навигации. Они будут показывать краткую и понятную схему движения, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Кроме того, карты и указатели помогут сориентироваться в альтернативных маршрутах, благодаря которым можно исследовать весь парк.

Система навигации поможет развести потоки пешеходов и пользователей транспорта, обеспечить безопасность передвижения, а также равномерно распределить гостей по территории парка. Информация в системе будет обновляться по мере развития парка.

Второй этап ввода системы навигации запланирован на 2023 год.