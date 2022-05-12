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В Госдепе исключили возможность поставки ядерного оружия Украине

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность предоставления Украине ядерных вооружений. Соответствующее заявление она сделала в четверг, 12 мая, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

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«Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине и предоставляют ей вооружения. Однако не стоит вопрос о предоставлении Украине ядерных вооружений», — заверила она.

Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в настоящем и будущем ядерный арсенал, который имеется у России, представляет серьезные сложности для США. По его словам, наибольшую опасность для обороны Америки наряду с Россией представляют Китай, КНДР, Иран и террористические группировки. Он уточнил, что «ядерная триада остается главной опорой национальной обороны». Он подчеркнул, что ситуация требует от Америки поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей. При этом в феврале 2018 года США приняли новую ядерную доктрину, согласно которой Вашингтон оставляет за собой право первым нанести ядерный удар по противникам. В сентябре 2019 года Вашингтон объявил о завершении модернизации ядерных сил страны.

В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что в январе «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН (Китай, США, Россия, Франция и Великобритания) сделала заявление о недопустимости ядерной войны.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках. 28 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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