Четыре частных дома сгорели в поселке в Иркутской области

Четыре частных дома и надворные постройки сгорели в поселке Касьяновка в Иркутской области. Огонь перекинулся на строения от пала сухой травы.

Пожар начался на улице Фурье днем 12 мая. Для ликвидации горения на место направили шесть пожарных расчетов. К моменту их прибытия огонь охватил четыре дома. Общая площадь горения составила 700 кв. м, пишет ИА IrkutskMedia.

Тушение возгорания осложнялось отдаленностью источника воды, а также сильными порывами ветра, которые способствовали распространению огня. По предварительной версии, горение началось на пустыре и по сухой траве быстро перекинулось на постройки. Специалисты устанавливают виновников пожара.

7 мая в Братском районе пожар уничтожил 35 домов в СНТ. В результате происшествия двое погибли, эвакуированы около 150 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело. В регионе был объявлен режим ЧС.