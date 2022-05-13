Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Локомотив»–«Динамо», «Спартак»–«Зенит»

Конец розыгрыша национального первенства по футболу уже близок. Осталось всего два тура в РПЛ, первый из которых пройдет в ближайшие три дня. Основным событием должно было стать принципиальное противостояние московского «Спартака» и петербургского «Зенита». Но теперь оно утратило статус, поскольку клуб из Северной столицы уже обеспечил себе четвертое подряд чемпионство, а красно-белые застряли в середине таблицы, избежав вылета, но и лишившись шансов на медали. В этой связи центральным матчем будет московское дерби «Локомотива» и «Динамо», которое особенно важным станет для бело-голубых, ведущих с «Сочи» борьбу за серебряные медали и почти обеспечивших себе минимум бронзу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

14 мая, 16:30, стадион «РЖД Арена» (Москва). 15 мая, 16:30, стадион «Открытие Банк Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Бокс

Выставочный бой. Флойд Мейвезер – Дон Мур

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, не проигравший ни одного боя на профессиональном уровне в полусреднем весе, выйдет на ринг впервые с 2017 года. Это будет выставочный бой, который состоится в субботу в Дубае в рамках турнира Global Titans. Соперником Флойда станет его соотечественник Дон Мур. Поединок покажет канал РЕН ТВ.

Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Jasen Vinlove

14 мая, 22:20. Вертолетная площадка небоскреба «Бурдж-эль-Араб» (Дубай, ОАЭ). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Полуфинал. Четвертый матч. УНИКС–«Зенит»

В главном клубном баскетбольном турнире страны скоро определятся финалисты плей-офф. Один из них уже известен — в четверг московский ЦСКА обыграл в гостях краснодарский «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и выиграл противостояние со счетом 3:1. То же самое может сделать в пятницу петербургский «Зенит», который сыграет в гостях с казанским УНИКСом в четвертой игре. Пока питерцы ведут в серии 2:1 и находятся на расстоянии одной победы от финала.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

13 мая, 20:00. «Баскет Холл» (Казань). Прямая трансляция на «Матч! Страна»

Теннис

Турнир «Мастерс»

В пятницу, субботу и воскресенье пройдут решающие матчи на турнире «Мастерс» в Риме. Уже известны четвертьфиналисты, и в мужском соревновании все российские представители уже вылетели. Зато у женщин шансы на титул сохраняет Дарья Касаткина, которая в пятницу поборется за выход в полуфинал со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

13–15 мая. Центральный корт «Форо Италико» (Рим, Италия). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Хоккей

Кубок Стэнли. Первый раунд. Шестые и седьмые матчи

Начальная стадия плей-офф НХЛ завершится в ближайшие выходные, но интрига по-прежнему закручена до предела. Лишь в одной из серий определился победитель — «Колорадо Эвеланш» быстро одолел в четырех матчах «Нэшвил Предаторз» (4:0), не проиграв ни одного матча. В остальных семи противостояниях до четырех побед счета 3:2, и командам уже не избежать шестых встреч. Высока вероятность, что у большинства пар борьба растянется до заключительных — седьмых — игр.

В пятницу утром могут закончиться четыре серии, если «Каролина Хариккейнз» выиграет в гостях у «Бостон Брюинз», «Торонто Мейпл Лифс» одолеет на чужом льду обладателя двух предыдущих Кубков Стэнли «Тампу-Бэй Лайтнинг», «Сент-Луис Блюз» возьмет верх дома над «Миннесотой Уайлд», а «Лос-Анджелес Кингз» победит в родных стенах «Эдмонтон Ойлерз». В противном случае в ночь с субботы на воскресенье нас ждут седьмые матчи на площадках команд, которые накануне играют в гостях.

В субботу утром шестые игры могут оказаться последними в других трех сериях, если «Питтсбург Пингвинз» дожмет на домашней площадке «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида Пантерз» окажется сильнее «Вашингтон Кэпиталз» на его льду, а «Калгари Флэймз» завершит победой визит к «Даллас Старз». Обратные исходы приведут к тому, что победителей этих серий мы узнаем в ночь с воскресенья на понедельник.

Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Jasen Vinlove

13 мая: 02:00, арена «Ти-Ди Гарден» (Бостон); 02:30, «Амали Арена» (Тампа); 04:30, «Энтерпрайз-Центр» (Сент-Луис); 05:00, «Криптом.ком Арена» (Лос-Анджелес). 14 мая: 02:00, «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» (Питтсбург); 02:30, «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон); 04:30, «Американ Эйрлайнс-Центр» (Даллас). 15 мая: «Пи-Эн-Си Арена» (Каролина); «Скотиабанк-Арена» (Торонто); «Эксел Энерджи-Центр» (Миннесота); «Роджер Плэйс» (Эдмонтон). 16 мая: «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» (Санрайз, Флорида); «Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк); «Скоттиабанк Саддлдом» (Калгари).