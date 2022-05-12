Почти 882 млн рублей получит Приангарье на строительство домов в Тулуне
Иркутская область получит почти 882 млн рублей на строительство комплекса многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Жильем обеспечат 320 семей, которые потеряли дома во время наводнения в 2019 году.
Правительство РФ выделит средства из резервного фонда Минстрою. Ведомство, в свою очередь, направит субсидию Приангарью. Финансирование позволит покрыть 79% расходов, связанных со строительством, пишет ИА IrkutskMedia.
Также Иркутской области возместят расходы на покупку жилья пострадавшим от наводнения.
Наводнение в регионе произошло в конце июня 2019 года. Всего подтоплено больше 1,9 тыс. домов, в которых проживали свыше 5,7 тыс. человек. В числе наиболее пострадавших были Нижнеудинский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Заларинский и Куйтунский районы. Снос аварийных построек в Тулуне завершился осенью 2020 года, всего демонтировано больше 450 строений, пришедших в негодность.