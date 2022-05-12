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Матвиенко заявила об определении будущего Херсонской области ее жителями

Матвиенко: Россия поддержит решение жителей Херсонской области о статусе региона
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Решение о будущем статусе Херсонской области должны принимать ее жители. Об этом в четверг, 12 мая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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«Это их право. Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует, никто на них не давит», — сообщила Матвиенко журналистам на полях Межпарламентского форума государств Центральной Азии и России.

Она также отметила, что РФ согласится с решением, которое примет население региона.

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область взяла курс на интеграцию в состав России и не отойдет от него. Он уточнил, что количество времени, которое займет этот процесс, сложно назвать.

11 мая замглавы военно-гражданской администрации региона заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ.

До этого, 7 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жизнь в Херсонской области проходит в мирном русле. Он уточнил, что на сегодняшний день, в частности, со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов. Также стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

С 1 мая регион перешел на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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