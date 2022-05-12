Матвиенко заявила об определении будущего Херсонской области ее жителями

Решение о будущем статусе Херсонской области должны принимать ее жители. Об этом в четверг, 12 мая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Это их право. Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует, никто на них не давит», — сообщила Матвиенко журналистам на полях Межпарламентского форума государств Центральной Азии и России.

Она также отметила, что РФ согласится с решением, которое примет население региона.

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область взяла курс на интеграцию в состав России и не отойдет от него. Он уточнил, что количество времени, которое займет этот процесс, сложно назвать.

11 мая замглавы военно-гражданской администрации региона заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ.

До этого, 7 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жизнь в Херсонской области проходит в мирном русле. Он уточнил, что на сегодняшний день, в частности, со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов. Также стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

С 1 мая регион перешел на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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