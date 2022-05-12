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Ученые впервые получили изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути

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Фото: REUTERS/EHT Collaboration/National Science Foundation
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Глобальная сеть радио- и миллиметровых обсерваторий Телескоп горизонт событий (EHT) и Европейская Южная обсерватория (ESO) получили первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь, в которой расположена Земля. Изображение было предоставлено на пресс-конференции, посвященной открытию, сообщила 12 мая ESO.

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Черная дыра находится на расстоянии 27 тыс. световых лет от Солнца. Она связана с радиоисточником Стрелец А* (Sgr A*).

«В результате невероятной работы коллаборации EHT, у нас наконец есть долгожданное изображение Sgr A*, дающее первое визуальное подтверждение наличия черной дыры в нашем галактическом центре. Sgr A* — вторая черная дыра, полученная EHT, первой из которых является M87*, расположенная в центре галактики Мессье 87», — говорится в сообщении.

Ученые рассмотрели Стрельца A*, используя новые методы обработки данных. На эту работу у исследователей ушло пять лет. Еще с 2017 года они занимались проектом, в рамках которого исследовалась черная дыра в центре галактики M87 и черная дыра Стрелец A* в центре галактики Млечный Путь. В 2019 году были получены первые снимки сверхмассивной черной дыры в центре M87.

Сейчас специалисты сравнивают изображения двух объектов.

Астрофизики отмечают, что газ возле обеих черных дыр движется с равной скоростью, однако вокруг M87* газ совершает оборот от несколько дней и ли даже недель, в то время как вокруг Стрелеца A* он обращается за несколько минут. Поэтому яркость вокруг Стрелец A* во время наблюдений EHT менялась очень быстро.

6 апреля стало известно, что исследователи Института внеземной физики Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили новую структуру внутри Млечного Пути — внутреннее кольцо богатых металлом звезд, которые моложе звезд в баре — вытянутой структуре из звезд и газа в галактическом диске.

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