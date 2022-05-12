Литва объявила об отзыве посла в РФ и закрытии консульства в Петербурге

Литва с 1 июня отзывает посла в России, а с 7 июня закрывает консульство в Санкт-Петербурге. Соответствующий проект постановления правительства республики зарегистрирован в четверг, 12 мая.

В начале апреля литовское правительство приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией. В частности, из-за событий на Украине было предписано выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова. Также литовские власти приняли решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

В качестве ответных мер Москва закрыла генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, 10 мая сейм Литвы признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». В качестве примера была приведена ситуация на Украине. Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Ранее, в начале апреля, сообщалось, что вслед за Литвой о намерении понизить уровень дипотношений с Россией заявила Латвия. До этого власти страны намеревались выслать трех сотрудников российского посольства. О схожих решениях заявили также Литва и Эстония.

Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указывал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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