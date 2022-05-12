Школе в Ухте могут присвоить имя героя ДНР Арсена Павлова
Школе № 13 в городе Ухте планируют присвоить имя героя Донецкой Народной Республики (ДНР) Арсена Павлова, известного по позывному Моторола. Об этом в четверг, 12 мая, «Комиинформ» сообщил руководитель местной администрации Магомед Османов.
По его словам, инициативу озвучат населению, после чего вопрос будет поставлен на обсуждение общественного совета. В случае одобрения инициативы, решение будет реализовано до конца мая.
Павлов был командиром донецкого батальона «Спарта», он погиб в октябре 2016 года. Он родился в Ухте 2 февраля 1983 года, был выпускником школы №13.
Поводом для обсуждения возможности переименования школы послужила публикация писателя Захара Прилепина, в которой он сообщил о том, что более 10 городов России 9 мая объявили о желании назвать улицы именами героев Донбасса. С 24 февраля Россия проводит там специальную операцию, цель которой — защита мирного населения.