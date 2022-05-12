Курс доллара на Мосбирже упал ниже 64 рублей

Курс доллара США на Московской бирже упал ниже 64 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

По состоянию на 17:08 мск курс доллара расчетами «завтра» в моменте падал на 3,25 рубля и торговался по 63,95 рубля. Евро снижался на 4,15 рубля, до 66,35 рубля.

Ранее в четверг в ходе торгов доллар и евро снижались до значений января-февраля 2020 года.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, то курс российского рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

Ранее в четверг агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

4 мая инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин спрогнозировал продолжение тенденции на укрепление рубля в первой половине мая, которое, по его словам, регулируется за счет контроля за движением капитала.