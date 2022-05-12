Историк оценил перспективы отношений России и Польши после спецоперации

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение, что после окончания спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса для Польши будет важно включаться в диалог с Россией, чтобы интересы республики учитывались в международной повестке.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 12 мая, историк отметил, что после завершения спецоперации на первом плане вновь окажутся вопросы глобального характера: борьба с терроризмом, экологическая повестка и устойчивое развитие, вопросы миграции и мировой продовольственной безопасности. Также правительствам европейских стран придется устранять или сглаживать последствия неэффективных экономических решений периода пандемии, а также шагов, связанных с антироссийскими санкциями.

По словам Офицерова-Бельского, в политическом пространстве возникнут новые диалоги и для Польши будет важно в них включаться. В частности, уточнил специалист, речь идет и о диалоге с Москвой.

«Если Польша останется в стороне, это будет означать, что ее мнение, позиция и интересы не будут учитываться», — отметил эксперт.

Он также объяснил причины ухудшения отношений двух стран. Важную роль в этом сыграло то, что у Варшавы и Москвы не было прочных и значимых связей, которые было бы болезненно разрывать для каждой из сторон. Россия неоднократно предпринимала попытки установить с Польшей и другими странами Евросоюза более тесные связи, однако Запад игнорировал эти усилия.

Ранее 12 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша идет в авангарде русофобии, если пошла на нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева.

«Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, <…> потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», — цитирует Захарову телеканал «360».

Днем ранее российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ Сергея Андреева во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в День Победы. Российские власти расценивают произошедшее как грубое нарушение Венской конвенции и считают, что польская сторона не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов, то есть не выполнила одно из главных обязательств, пишет НСН.

Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на требования Москвы. В этот же день сообщалось, что неизвестные люди облили красной краской табличку посольства Польши в Москве.

9 мая посла, его супругу и группу дипломатов поджидали в Варшаве возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Сам посол отмечал, что не пострадал. Он предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами, отмечает телеканал «Звезда».

После этого инцидента Москва выразила решительный протест польским властям. На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в Варшаве хотели закрыть тему нападения на посла России Сергея Андреева, ограничившись выражением сожаления. Власти страны не объяснили, почему не обеспечили положенную защиту главе иностранной дипмиссии, пишет сайт kp.ru.