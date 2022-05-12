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Женщина погибла в результате ДТП на трассе М-5 в Ульяновской области

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Женщина погибла в результате ДТП, произошедшего на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом 12 мая сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла накануне рано утром. 43-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Лада», съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате две пассажирки — 18-летняя девушка и 41-летняя женщина — были доставлены в больницу. Последняя позднее скончалась.

11 мая в городе Выкса водитель автомобиля Lada Priora 2003 года рождения сбил четырех детей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Травмы получили девочка 2007 года рождения, а также две девочки и мальчик 2013 года рождения. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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