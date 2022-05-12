LAN-финал 6-го сезона Студенческой лиги пройдет в Ростове-на-Дону

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) рада объявить, что LAN-финал шестого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (Студенческой лиги) пройдет в Ростове-на-Дону. Лучшим студенческим сборным страны предстоит сразиться за победу на площадке Донского государственного технического университета(ДГТУ).

«Рад приветствовать сильнейшие российские студенческие команды в финале VI сезона Студлиги, который в этом году принимает Ростов-на-Дону. Благодарю администрацию региона и руководство ДТГУ за помощь в организации соревнования, — отметил президент ФКС России Дмитрий Смит. — Студенческий спорт играет огромную роль в спортивной жизни нашей страны. А студенческая лига — очень важный этап в карьере молодых спортсменов, дающий им возможность впервые заявить о себе на всю страну. Уверен, что Ростов-на-Дону радушно встретит будущих звезд мирового компьютерного спорта, а соревнования пройдут в приятной дружественной атмосфере и запомнятся гостям особой зрелищностью».

Финал состоится 11 и 12 июня 2022 года. Оба соревновательных дня лучшие спортсмены высших и средних специальных учебных заведений страны будут состязаться в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей. Вход на территорию ДГТУ в оба дня LAN-финала будет свободным. Приходите поддержать любимые команды.

«Это важная и почетная миссия: мы присоединяемся к главному кибердвижению страны. На нашей площадке развернутся ключевые кибер-сражения Всероссийской студенческой лиги, — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи. — В опорном вузе работает Центр развития киберспорта, который достаточно молод, но успешен — входит в число лучших студенческих клубов России. У нас занимаются спортсмены, достойно представляющие университет на соревнованиях различных уровней».

Шестой сезон Студенческой лиги включен в проект «Всероссийские молодежные киберспортивные игры», который проходит с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.