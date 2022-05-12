Прямой эфир
Мир
МИД РФ предупредил о военно-техническом ответе при вступлении Финляндии в НАТО
Общество
Решетников заявил о стабильной ситуации на российском рынке труда
Мир
МИД Румынии вызвал посла РФ Кузьмина из-за статьи о НАТО
Общество
Путин напомнил о роли экономики в победе СССР в Великой Отечественной войне
Общество
Последний звонок в Подмосковье прозвучит 23 мая
Мир
В Канаде назвали Калининград важной территорией в возможном конфликте РФ и НАТО
Экономика
Доллар упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года
Мир
В Евросовете намерены обсудить заявку Украины на вступление в ЕС в июне
Мир
Посол ДНР рассказала о готовности стран установить дипотношения с республикой
Экономика
Энергетик спрогнозировал промышленные проблемы в ФРГ при отказе от газа из РФ
Мир
Байден заявил о миллионе умерших в США из-за COVID-19

СКР возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны украинских военных 11 мая. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории
Военного смысла в обстреле поселков в Брянской и Белгородской областях не было, подчеркивают эксперты

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ; пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день, комментируя произошедшее, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что нужны дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов России.

Вооруженные силы Украины, по данным СКР, 11 мая произвели несколько прицельных выстрелов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». При обстреле были ранены семеро, один человек скончался от полученных травм по дороге в медучреждение. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Корреспондент «Известий» Елена Хмура показала разрушенное в результате инцидента село. На кадрах видны разбитые окна местной библиотеки, которая находится на центральной площади, и поврежденный автомобиль.

Обстрелы российской территории со стороны Украины начались в ответ на проведение Россией операции с целью защиты мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022