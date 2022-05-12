СКР возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны украинских военных 11 мая. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ; пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день, комментируя произошедшее, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что нужны дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов России.

Вооруженные силы Украины, по данным СКР, 11 мая произвели несколько прицельных выстрелов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». При обстреле были ранены семеро, один человек скончался от полученных травм по дороге в медучреждение. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Корреспондент «Известий» Елена Хмура показала разрушенное в результате инцидента село. На кадрах видны разбитые окна местной библиотеки, которая находится на центральной площади, и поврежденный автомобиль.

Обстрелы российской территории со стороны Украины начались в ответ на проведение Россией операции с целью защиты мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

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