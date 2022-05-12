Прокуратура проверит данные об отказе взять на экскурсию в монастырь девочку-мусульманку
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- Прокуратура проверит данные об отказе взять на экскурсию в монастырь девочку-мусульманку
Прокуратура Калужской области проверит появившуюся в СМИ информацию о том, что в Обнинске школьницу не взяли на экскурсию в монастырь из-за того, что она из семьи мусульман. Об этом в четверг, 12 мая, сообщается на сайте надзорного органа.
При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает газета «Весть».
По данным «Калуга 24», инцидент произошел в школе № 1 в Обнинске. Классный руководитель якобы отправила девочке SMS-сообщение с предупреждением, что посещение Боровского мужского монастыря мусульманами запретила администрация города.