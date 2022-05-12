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Телеканал «Известия» стал по итогам апреля самым популярным частным информационным каналом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В апреле 2022 года телеканал «Известия» смог значительно усилить свои позиции, показав рекордную за всю свою пятилетнюю историю долю аудитории. Такие данные предоставили в Mediascope.

Ранее в течение 2021 года телеканал стал лидером по приросту аудитории в сегменте тематического новостного вещания, увеличив долю на 50%*. В 2022 году темпы роста увеличились. С декабря 2021 года до конца апреля 2022 года доля телеканала «Известия» только в крупных городах страны выросла практически в 2,5 раза, с 0,13% до 0,33%**.

Важным показателем востребованности зрителями контента телеканала и формата подачи информации служит значительное увеличение среднего времени просмотра — с декабря по апрель среднесуточная продолжительность просмотра выросла почти в 1,5 раза, до 29 минут***. Также благодаря развитию технического проникновения, в 1,5 раза, по сравнению с декабрем, выросли цифры среднесуточного охвата.

По итогам апреля телеканал «Известия» таким образом по ключевым показателям — доле и времени просмотра — стал лидером новостного вещания среди российских частных каналов, обогнав канал РБК ТВ с долей 0,29% и уступая только государственному информационному каналу «Россия 24».

«С началом специальной военной операции, которую ведет Россия, освобождая территорию Донбасса, весь коллектив МИЦ «Известия» перешел на усиленный режим работы. Корреспонденты, операторы, редакторы ежедневно без выходных обеспечивают свою аудиторию столь необходимой ей сейчас информацией о том, что реально происходит на территории Украины, дают возможность в режиме реального времени увидеть все своими глазами, получить объективную и оперативную картину. Рост популярности канала «Известия» я, в первую очередь, считаю их заслугой, результатом их самоотверженного труда. Благодарю весь коллектив «Известий» за эту слаженную и высокопрофессиональную работу. Горд, что зрители это оценили», — заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Телеканал «Известия» вещает в круглосуточном режиме и направлен на быструю визуальную подачу информации. Новости сопровождаются текстовыми титрами, что позволяет смотреть их на различных устройствах даже без звука. В контент канала внедрена и объемная инфографика, а также 3D-модели, съемки камерой 360°.

Новости появляются в эфире незамедлительно благодаря широкой корреспондентской сети МИЦ «Известия».

Новостной телеканал «Известия» входит в «Национальную Медиа Группу». Он транслирует контент МИЦ «Известия» на всей территории РФ с августа 2017 года. Канал присутствует в сетях крупнейших операторов.

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