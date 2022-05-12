Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом 12 мая сообщило Городское хозяйство Москвы в Telegram.

«На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями», — говорится в публикации.

Помимо этого, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фондов, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Отмечается, что и бригады ГУП «Мосводосток» готовы к устранению возможных временных скоплений воды. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Автомобилистам напомнили, что необходимо в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть внимательнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

Также 12 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильном дожде с грозой и порывистым ветром, которые ожидаются в Москве вечером. По его словам, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков, однако при этом будет тепло — около 20 градусов.