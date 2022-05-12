Прямой эфир
Сюжет:

Путин предупредил о труднообратимых последствиях санкций Запада против России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам.

Рост принял: Путин оценил способность экономики противостоять санкциям
Потребительские цены с начала марта увеличились на 9,4%, но блицкриг против России провалился, уверен президент

По словам главы государства, рестрикции, которые западные страны вводят против Москвы, во многом способствуют глобальному кризису.

«Продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан», — отметил Путин.

Ранее, 26 марта, российский лидер подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Он, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

Помимо этого, как сообщил в начале апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин, правительство РФ подготовило еще один пакет по поддержке экономики России, который включает меры по ускорению бюджетных процедур, налоговому стимулированию и поддержке ряда отраслей.

Запад усилил санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе также стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022