Путин предупредил о труднообратимых последствиях санкций Запада против России

Продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам.

По словам главы государства, рестрикции, которые западные страны вводят против Москвы, во многом способствуют глобальному кризису.

«Продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан», — отметил Путин.

Ранее, 26 марта, российский лидер подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Он, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

Помимо этого, как сообщил в начале апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин, правительство РФ подготовило еще один пакет по поддержке экономики России, который включает меры по ускорению бюджетных процедур, налоговому стимулированию и поддержке ряда отраслей.

Запад усилил санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе также стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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