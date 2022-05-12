В Москве откроют 13 новых зон отдыха у воды

В Москве к лету откроют 13 новых зон отдыха у воды, включая одну с возможностью купания. Распоряжение об этом в четверг, 12 мая, подписал градоначальник Сергей Собянин, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В итоге общее количество мест отдыха у водоемов увеличится до 139, они будут расположены во всех административных округах города. Завершить подготовку к летнему сезону должны до 25 мая.

Зона отдыха с купанием появится на Головинских прудах в усадьбе Михалково, зона отдыха без купания разместится в Нижнекаменском пруду в Крюково.

Также власти Москвы перечислили 11 новых мест массового отдыха: пруд в Ясном проезде (Южное Медведково, СВАО), сквер в Гольяново (у пересечения Алтайской и Уральской улиц, ВАО), Новокосинский парк (Салтыковская улица, напротив дома 29, ВАО), парк «Дубки» (улица Дубки, дом 6, САО), парк «Грачевка» (Клинская улица, дом 2, САО), сквер у кинотеатра «Баку» (улица Усиевича, дом 12, САО), парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, дом 1, САО), парк Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, дом 51, САО), русловый пруд на реке Трешне (деревня Юрово, поселение Кленовское, ТиНАО), русловый пруд на реке Каменке (деревня Елизарово, поселение Первомайское, ТиНАО), «Десна-ленд» на реке Десне (деревня Десна, поселение Десеновское, ТиНАО).

«В этих местах отдыха провели масштабные работы по экологической реабилитации и очистке водоемов, а также по благоустройству территории, расположенной рядом», — отмечает Агентство городских новостей «Москва».

10 мая в столичных парках снова начал работать буккроссинг, сейчас открыто 11 точек обмена книгами. Их можно найти, в частности, в Бабушкинском парке, в парке «У Джамгаровского пруда», в сквере по Олонецкому проезду, в ландшафтном парке «Митино», в парке «Северное Тушино».