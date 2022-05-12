Суд рассмотрит протокол на Internet Archive за отказ удалить запрещенный контент
Мировой суд в Москве рассмотрит протокол Роскомнадзора с требованием назначить штраф американской некоммерческой организации (НКО) Internet Archive. Ведомство требует оштрафовать организацию за отказ удалить запрещенный контент, сообщили ТАСС в суде 12 мая.
«Суд рассмотрит 16 июня административный протокол в отношении некоммерческой организации Internet Archive по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной»)», — уточняет агентство.
Максимальный штраф по данному правонарушению составляет до 4 млн рублей.
Internet Archive собирает архивы сайтов, оцифрованных книг, аудио, видео и предоставляет всеобщий доступ к накопленной информации в Сети.
С начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал 135 тыс. материалов в социальных сетях. По данным ведомства, больше всего запрещенного контента наблюдалось в категориях «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография». Соцсети самостоятельно удалили 84% всей выявленной информации.
Новость дополняется