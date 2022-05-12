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Россия и Китай нарастили товарооборот в 2022 году

Эксперт Данилин: Россия и КНР нарастили объем торговли в 2022 году
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Объемы двусторонней торговли России и Китая за первые четыре месяца текущего года выросли на 25,9%, достигнув $51 млрд. Об этом 12 мая рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин в ходе экспертного круглого стола в Москве.

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«Экспорт из Китая в России увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%»,— отметил эксперт.

По его словам, положительное сальдо Москвы в этом периоде составило $30 млрд.

«Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — подчеркнул он.

Как напомнил Данилин, около 70% стоимости ввозимых из России в КНР товаров — это ресурсы. Экспортируются также медь, медная руда, древесина и морепродукты.

«Китай экспортирует широкой перечень продукции — промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры», — подчеркнул специалист.

Москва и Пекин в условиях западных санкций могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд гораздо раньше, чем это было запланировано ранее, заключил он.

26 апреля замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил в интервью «РИА Новости», что Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах. По его словам, последние события наглядно продемонстрировали, что именно нацвалюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.

Как сообщил 24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев, США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу китайская сторона вряд ли станет.

21 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, Пекин не собирается формировать блоки для усиления противостояния.

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