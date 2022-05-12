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В Госдуме рассказали о концепции рубля без привязки к валютным операциям

Депутат Федоров указал на необходимость смены концепции российского рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
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Смена концепции рубля на ту, что не привязана к валютным операциям, даст возможность противостоять коллективному Западу, а также ускорить развитие РФ. Об этом в четверг, 12 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

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Как напомнил политик, в настоящее время эмиссия рубля пропорциональна разнице экспортных и импортных операций, то есть осуществляется через экспортеров на валютной бирже для формирования валютных резервов.

«Сейчас валютные резервы де-факто прекратили существование в силу решения США, соответственно, надо менять всю концепцию рубля. То есть рубль должен становиться не производной от валютных операций на валютной бирже, а внутренним российским материальным рублем, который направляется в российскую экономику через банковскую систему по нулевой ставке для цели обеспечения экономического развития страны», — пояснил он.

По словам Федорова, это единственный вариант, который позволит России выстоять в условиях спецоперации и противостояния коллективному Западу, а также даст возможность резко увеличить развитие РФ, рост доходов населения.

Депутат напомнил, что о данной концепции рассказал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в конце апреля. Также политик предположил, что дело идет к ее реализации, поскольку сегодняшняя концепция уже нежизнеспособна в силу санкций.

«Если мы не поменяем концепцию, инфляция будет 20% и будет нарастать. Если мы поменяем концепцию на «государственный рубль» по нулевой процентной ставке, у нас будет дефляция, то есть резкое понижение цен при серьезном росте доходов населения. Это принципиально другой подход», — заключил Федоров.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам указал на то, что курс российского рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют. Также он указал на то, что замедляется недельная инфляция в стране.

Также 12 мая агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

Агентство сочло укрепление рубля примечательным на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса. Другие страны, которые в недавнем прошлом ввели контроль за движением капитала, не добились таких же результатов, говорилось в материале.

12 мая, согласно данным Мосбиржи, рубль продолжил укрепляться. Так, курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года.

4 мая инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин спрогнозировал продолжение тенденции на укрепление рубля в первой половине мая, которое, по его словам, регулируется за счет контроля за движением капитала.

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