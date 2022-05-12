Самбист Штрыков назвал бой Мейвезера и Мура подарком для фанатов

Бой Флойда Мейвезера и Дона Мура — подарок для всех фанатов бокса. Такое заявление сделал в четверг, 12 мая, российский самбист Иван Штырков.

«Любой выход Мейвезера в ринг это колоссальное событие. Смотреть, как он работает в боксе, это искусство. Он просто лучший в этом деле. Для его фанатов и любителей бокса это подарок», — сказал Штырков.

Отмечается, что на счету Мейвезера 50 боев и 50 побед, а у Мура — 19 боев, в 18 из которых стал победителем, а один поединок закончился ничьей.

Бой пройдет на вертолетной площадке в Дубае. Однако Штырков уверен, что высота не скажется на состоянии здоровья спортсменов. По его мнению, это больше сделано для создания антуража.

Также заслуженный мастер спорта по боксу Сергей Кузьмин ранее, 11 мая, поделился своими ожиданиями от боя Мейвезера и Мура. По его мнению, Флойд Мейвезер будет держать дистанцию, подойдет к поединку умно и победит Дона Мура.

10 мая, депутат Государственной думы, политический и спортивный деятель Николай Валуев также назвал Флойда Мейвезера фаворитом в бою против Дона Мура.

8 мая Мур перед боем с Мейвейзером назвал себя непобедимым. В то же время его соперник указал, что победит сильнейший.

Поединок Мейвезера и Мура будет транслироваться на РЕН ТВ, 14 мая 22:00. В соглавном бою сразятся Андерсон Силва и Бруно Мачадо.

Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.