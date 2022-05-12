Жительницу Свердловской области отправили в колонию за поджог подруги

48-летнюю жительницу Свердловской области приговорили к девяти годам колонии за то, что она из ревности облила подругу растворителем и подожгла ее. Об этом в четверг, 12 мая, URA.RU сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел в городе Реже. По данным следствия, осужденная напала на свою подругу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От смерти потерпевшую спасло только то, что в квартире в момент происшествия находился мужчина, который сумел ее потушить.

Пострадавшая несколько дней не обращалась в полицию, а осужденная ухаживала за ней.

«Однако когда состояние здоровья пострадавшей стало ухудшаться, она обратилась за помощью к медикам. Тогда информация об этом происшествии поступила и в территориальный ОВД», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Похожий случай произошел в Москве в конце января. Мужчина во время застолья поднес зажигалку к майке друга, после чего та мгновенно вспыхнула. Врачи почти две недели боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.