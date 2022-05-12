Сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

Депутаты латвийского сейма (парламента) приняли закон, прекращающий действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Это в четверг, 12 мая, следует из сообщения на портале парламента Латвии.

Парламент в первом и окончательном чтении поддержал приостановку действия статьи 13 соглашения с Россией 1994 года, что позволит создать правовые обоснования для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги. За поправки проголосовали 68 парламентариев, 20 — против, воздержавшихся не было.

Действие статьи соглашения приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока РФ не изменит политику в отношении Украины.

Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году.

Очередные прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги, разгорелись в преддверии Дня Победы. 8 мая Парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение общественности.

В ответ на действия властей сотни жителей Риги снова принесли цветы к монументу, буквально покрыв ими пространство у подножия памятника. 11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу Освободителям.