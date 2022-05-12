Елизаветинский спуск открыли в Оренбурге после года ремонта
В Оренбурге завершили реконструкцию Елизаветинского спуска. Работы продолжались с весны 2021 года. За это время удалось отремонтировать ступени, провести облицовку борта, наладить водоотведение и освещение. На спуске появился желоб для сбора дождевой воды.
По словам губернатора Дениса Паслера, которые приводит 56orb.ru, благодаря ремонту спуска набережная стала еще привлекательнее.
В свою очередь, в городской администрации РИА «Оренбуржье» заявили, что глава региона поставил перед министерством архитектуры и городскими властями задачу сохранить исторический облик Елизаветинского спуска.
Агентство уточняет, что Елизаветинский спуск построили в 1755 году. Ворота подарила городу императрица Елизавета, дочерь Петра I. Фрагменты оригинальных ворот сейчас находятся в Музее истории города.
15 апреля стартовало Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства в 2023 году. Оно проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В начале марта в Оренбурге представили дизайн-проект благоустройства Зауральной рощи и левого берега реки Урал. В Зауральной роще будет три «кольца»: прогулочная зона, велодорожки и лыжные и беговые трассы из насыпных материалов. Также на набережной оборудуют кинотеатр под открытым небом и смотровую площадку.