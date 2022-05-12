Почти 120 палов сухой травы зарегистрировали на Камчатке в мае
С начала пожароопасного сезона в Камчатском крае зарегистрировано 118 случаев возгорания сухой растительности. Общая площадь пожаров превысила 9 га.
По данным МЧС, только с 7 по 10 мая пожарные выезжали на вызовы 25 раз. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia. Особый противопожарный режим объявлен с 1 мая.
В ведомстве напоминают, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности для физических лиц достигает 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.
12 мая сообщалось о гибели пожарного при тушении леса недалеко от Партизанска в Приморском крае. Мужчина был потерян из виду из-за сильного задымления.