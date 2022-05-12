В Госдуме призвали к осторожному понижению ставки льготной ипотеки

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Известиям», в четверг, 12 мая, что с осторожностью смотрел бы на дальнейшее понижение ставки льготной ипотеки.

«Ипотека как вложение денег в строительство — это очень важно. Стройка — очень важный драйвер экономики. Ипотечное кредитование нужно поддерживать. Но не нужно забывать, что у нас есть нацпроекты по строительству жилья. Их нужно реализовывать. Однако в ближайший месяц нам не стоит ожидать дополнительных снижений по ипотеке. А дальше посмотрим», — сказал депутат.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на совещании по экономике заявил, что льготная ипотека станет мерой, которая поддержит не только российские семьи, но и строительную отрасль.

Он отметил, что Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики. По его словам, с учетом снижения ЦБ ключевой ставки до 14%, было принято решение снизить ставку по льготной ипотеке до 9%.

«Кредиты по такой ставке можно получить начиная с мая, при этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года», — добавил российский лидер.

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых Владимир Путин предложил 25 апреля. Также он заявил, что действие льготной программы необходимо продлить до конца года. Как отметил президент, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг.

Управляющий партнер платформы Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова рассказала «Известиям», что снижение ставки по льготной ипотеке позволит отыграть мартовское падение, когда в Москве ее доля снизилась с 70 до 50%. При ставках 9% жилищное кредитование в столичной агломерации займет 60–70% спроса, так как за последние два–четыре года у граждан выросли потребности в улучшении жилищных условий.

1 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продлении этой программы до конца года. Программу можно распространить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей.