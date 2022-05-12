Google Maps получат иммерсивный просмотр в 2022 году

Google Maps получат иммерсивный просмотр уже в этом году. Об этом говорится в блоге вице-президента Google Мириам Дэниел, которая отвечает за работу сервиса.

«Допустим, вы планируете поездку в Лондон и хотите узнать, какие достопримечательности лучше всего посмотреть и где поесть. С помощью быстрого поиска вы можете виртуально парить над Вестминстером, чтобы вблизи увидеть окрестности и потрясающую архитектуру таких мест, как Биг-Бен», — пояснила она.

По словам вице-президента Google, появится возможность использовать ползунок, чтобы проверить, как выглядит район в разное время дня и при различных погодных условиях.

«Иммерсивный вид будет работать практически на любом телефоне и устройстве. В конце этого года он начнет развертываться в Лос-Анджелесе, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио, а вскоре появится и в других городах», — добавила она.

Ранее, в прошлом году, сообщалось, что пользователь обнаружил на картах Google сигнал бедствия в пустыне южнее Иордании. Он увидел написанную на песке надпись «SOS Stranded» (с англ. «Нужна помощь. Застрял»).