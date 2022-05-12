Глава МИД Армении анонсировал визит Путина в Ереван в октябре-декабре
Президент России Владимир Путин посетит Армению в октябре-декабре 2022 года. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил корреспондент «Известий».
Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Душанбе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уточнил, что Ереван готовится к государственному визиту Путина «во втором полугодии, дата будет уточняться».
Также глава армянского МИДа заявил, что 16 мая на полях мероприятий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лидеры Армении и РФ проведут «неформальную встречу».
В конце апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что в настоящее время ведется подготовка к проведению юбилейной встречи глав ОДКБ. Он отметил, что участники мероприятия будут обсуждать ситуацию на Украине.
19 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил Путина Ереван во второй половине 2022 года в привязке к сессии Совета ОДКБ. Российский президент приглашение принял.
Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года.
В состав организации входят Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Армения, Белоруссия и Россия.