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Глава МИД Армении анонсировал визит Путина в Ереван в октябре-декабре

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Фото: TASS/dpa/Christian Charisius
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Президент России Владимир Путин посетит Армению в октябре-декабре 2022 года. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил корреспондент «Известий».

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Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Душанбе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уточнил, что Ереван готовится к государственному визиту Путина «во втором полугодии, дата будет уточняться».

Также глава армянского МИДа заявил, что 16 мая на полях мероприятий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лидеры Армении и РФ проведут «неформальную встречу».

В конце апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что в настоящее время ведется подготовка к проведению юбилейной встречи глав ОДКБ. Он отметил, что участники мероприятия будут обсуждать ситуацию на Украине.

19 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил Путина Ереван во второй половине 2022 года в привязке к сессии Совета ОДКБ. Российский президент приглашение принял.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года.

В состав организации входят Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Армения, Белоруссия и Россия.

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