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США отправили в Европу нефть из стратегического резерва

Bloomberg: в Европу было отправлено около 1,6 млн баррелей нефти из резерва США
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Для сокращения зависимости от российской нефти США отправили Европе партию этого сырья из своего стратегического резерва. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает Bloomberg.

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По информации агентства, два танкера, загруженные две недели назад в Техасе и Луизиане нефтью из американского стратегического резерва, направляются в Италию и Нидерланды.

«Согласно данным отслеживания, до двух грузов еще одна партия нефти SPR покинула Техас и была доставлена ​​в Нидерланды примерно 26 апреля», — сказано в сообщении.

По словам источника агентства, оба груза были нефтью SPR с высоким содержанием серы.

Нефтяной аналитик Мэтт Смит рассказал агентству, что около 1,6 млн баррелей нефти SPR было отправлено в Европу в апреле, и он отметил, что это самое большое количество нефти SPR, которое было отправлено на континент, исходя из исторических ежемесячных данных.

Президент США Джо Байден заявил 31 марта, что на протяжении ближайшего полугода ежедневно будут высвобождать из стратегических резервов нефти в размере 1 млн баррелей.

8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. По словам президента Байдена, решение поддержали Демократическая и Республиканская партии. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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