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Вьетнамские кроссоверы VinFast появятся в России

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Miro Vrlik
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Вьетнамские кроссоверы бренда VinFast появятся в России, сообщило издание «За рулем». Дата начала продаж в настоящее время неизвестна, но предполагается, что это может произойти в 2023 году.

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Компания уже опубликовала стоимость электромобилей VF8 и VF9 для Европы и Канады, где машины поступят в продажу во второй половине этого года.

Модель VF 8 в версии Eco стоит от 3,13 млн рублей. Запас хода автомобиля составляет 420–471 км в зависимости от батареи. Машина может разогнаться до 100 км/ч за 5,9 секунды. VF 8 версии Plus стоит от 3,7 млн рублей. Запас хода — 400 и 447 км, разгон — до 100 км/ч за 5,5 секунды.

Стоимость VF 9 Eco начинается от 4,3 млн рублей. Запас хода — 423–438 км, разгон до 100 км/ч за 7,5 секунды. VF 9 Eco, способная разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды, будет продаваться от 4,65 млн рублей. Ее запас хода — 580–594 км.

15 сентября 2021 года VinFast запатентовала в России внешний вид нового компактного кроссовера VFe35. Дизайн автомобиля разработан специалистами итальянского ателье Pininfarina. Длина модели — 4750 мм, колесная база — 2950 мм. Производство VinFast VFe35 начнется в 2022 году. Машина будет доступна с 2,0-литровым 192-сильным бензиновым двигателем и с электрическими силовыми установками мощностью 204 и 408 л.с.

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